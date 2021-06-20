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17:03, 20 июня 2021

Власти Крыма подтвердили вспышку коронавируса в детском лагере Артек

Родители утверждают, что на карантин отправили около 100 детей.

Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции, отчитался министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. Источник «Российской газеты», по предварительным данным, речь идет о шестерых детях. В региональном минздраве подчеркивают, что все зараженные отправлены в инфекционную больницу, их состояние — не тяжелое, пневмонии ни у кого нет. Тех, кто контактировал с подхватившими вирус детьми, изолировали в обсерваторе, открытом на базе санатория «Прибой» в Евпатории. В их палатах есть телевизор, холодильник, выход в интернет.

Но родители обеспокоены ситуацией. Ранее президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский опубликовал в своем Facebook сообщение от матери одного из детей. Она рассказала, что около сотни детей вывезли из Артека ночью, не предупредив родителей. Теперь они вместо отдыха в лагере должны отбывать двухнедельный карантин, родным их не отдают ни при каких условиях. Родители жаловались в прокуратуру, но там ответили, что не могут повлиять на ситуацию.

Ранее Ялта, где находится лагерь, пострадала от наводнения. Городские власти ввели запрет на купание в море.


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