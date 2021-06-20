В Армении сегодня проходят досрочные парламентские выборы

Они были назначены по договорённости премьер-министра Никола Пашиняна с оппозицией для выхода из политического кризиса, в котором страна оказалась после осенней войны в Нагорном Карабахе и переходе значительных территорий под контроль Азербайджана. За места в парламенте и право сформировать новое правительство борются 25 партий и блоков. Главными соперниками считаются партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна и блок «Армения» во главе с экс— президентом страны Робертом Кочаряном. По опросам, они значительно опережают других участников выборов.