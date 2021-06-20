Управление МВД по Ярославской области подало два иска против бывшей руководительницы местного штаба Навального Елены Лекиашвили с общей суммой исковых требований более чем в 500 тысяч рублей. Об этом сама Лекиашвили сообщила «МБХ медиа». Дату заседаний по искам пока не назначили.

Лекиашвили признали ответчицей, поскольку ранее суд привлек ее к ответственности по статье об организации митинга. В одном из исков, на 495 тысяч рублей, управление потребовало компенсировать затраты на выход полицейских в выходной день 23 января. В другом иске, на 14 тысяч рублей, центр хозяйственного и сервисного обеспечения местного УМВД потребовал взыскать с Лекиашвили затраты на работу одного сотрудника в день митинга и на бензин для 15 автомобилей.

Деятельность штабов Навального запрещена на территории РФ.