Дизайнер, которому полицейские сломали ногу перед акцией в 2019 году, утверждает, что ему подменили историю болезни

Дизайнер, которому полицейские сломали ногу перед акцией 27 июля 2019 года, утверждает, что ему подменили историю болезни. По словам Константина Коновалова, раньше в выписке из больницы, говорилось, что он был «избит сотрудниками полиции», теперь же там написано, что он получил «бытовую травму в результате падения на улице». Кроме того, вместо состояния средней тяжести в новой выписке говорится об удовлетворительном состоянии.