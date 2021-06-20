На 85-м году жизни умер создатель телепрограммы «Взгляд» Анатолий Лысенко

На 85-м году жизни умер один из самых известных в стране телевизионных деятелей, создатель телепрограммы «Взгляд», гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко. До 1996 года Лысенко был гендиректором ВГТРК, а с 2012 года возглавлял ОТР. По сведениям телеграм канала Baza, Лысенко болел коронавирусной инфекцией.

Анатолий Лысенко, выступая в эфире «Эха», вспоминал, что в прошлые годы многие люди на телевидении жили, прежде всего, своими идеями.

Соболезнования в связи со смертью Анатолия Лысенко выразили президент Владмир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.