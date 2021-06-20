Сборная Дании по футболу, по словам её тренера, уважает команду России и ожидает сложного матча с ней на ЧЕ

Сборная Дании по футболу, по словам её тренера, уважает команду России и ожидает сложного матча с ней на чемпионате Европы. Каспер Хьюлманд отметил, что российский футбол часто недооценивают. По словам датского тренера, сборная России является достойным соперником Матч, в котором будет решаться судьба путёвки в плей-офф чемпионата Европы, состоится завтра.

А сегодня на чемпионате пройдут первые матчи третьего тура в группах. За выход в одну восьмую финала поспорят Италия и Уэльс, а также Турция и Швейцария. Италия досрочно вышла из группы A. У подопечных Роберто Манчини после двух матчей уже 6 очков. Напомню, итальянцы уверенно победили сначала футболистов Турции, затем Швейцарии. Каждая из этих сборных пропустила по 3 мяча. Причём впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире турки забили в свои ворота. У сборной Уэльса, которую сегодня ждет игра с Италией, на 2 очка меньше. Перед валлийцами опасная перспектива уступить вторую строчку, которую могут занять футболисты Швейцарии, если сегодня обыграют турок и обеспечат себе более привлекательную разницу забитых и пропущенных мячей. В случае проигрыша или ничьи швейцарцы могут уехать домой. Команде Турции с нулём очков для выхода из группы нужна только победа, а дальше придётся рассчитывать на конкретные результаты в определенных матчах.

Оба сегодняшних матча начнутся одновременно, в 7 вечера по московскому времени.