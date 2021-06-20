Возглавлявший в разные годы несколько российских телеканалов Анатолий Лысенко скончался в Москве

Ему было 84 года. Для медиаменеджера Эдуарда Сагалаева, по его словам, это большая личная потеря.

На канале ОТР говорят о некой тяжёлой продолжительной болезни, а интернет-издание База пишет о коронавирусе как причине смерти Анатолия Лысенко.