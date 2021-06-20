Столичные власти подтвердили, что и после прививки москвичи заболевают коронавирусом

Сегодня о сложностях в борьбе с эпидемией сказал мэр Сергей Собянин.

Резкий всплеск эпидемии был отмечен на этой неделе. В целом по стране он превысил 30%, а в Москве – 50%. Регионам пришлось ужесточать антивирусные меры.

Православное общественное движение «Сорок сороков» не поддерживает решение о принудительной вакцинации, сообщил «Эху Москвы» его координатор Андрей Кормухин. Между тем, официальная позиция православной церкви иная: вчера митрополит Иларион приветствовал решение об обязательной вакцинации работающих на госслужбе, в транспорте и сфере услуг.