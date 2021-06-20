Россия возвращает своего посла в Америку

Анатолий Антонов сейчас на самолёте направляется в США. Перед вылетом из Москвы дипломат сказал, что настроен оптимистично. Вашингтон он покинул в начале весны. Это был дипломатический демарш в ответ на позицию президента США, который назвал «убийцей» своего российского коллегу. О том, что послы должны вернуться к работе, стороны договорились во время недавнего саммита.