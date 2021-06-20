Россия возвращает своего посла в Америку

Анатолий Антонов сейчас на самолёте направляется в США. Перед вылетом из Москвы дипломат сказал, что настроен оптимистично. Вашингтон он покинул в начале весны. Это был дипломатический демарш в ответ на позицию президента США, который назвал «убийцей» своего российского коллегу. О том, что послы должны вернуться к работе, стороны договорились во время недавнего саммита.
2021-06-20T15:34:07+03:00
2021-06-20T15:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 20 июня 2021
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