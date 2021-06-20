Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье сегодня оказалось максимальным за всё время эпидемии

Оперативный штаб сообщил о более чем 1 тысяче шестистах случаев за сутки. В столице сегодня цифры оказались меньше, чем накануне, но всё равно уровень заболеваемости остаётся очень высоким – примерно 8 тысяч 300. В целом по стране за минувший день положительных тестов было 17 тысяч 600.
2021-06-20T15:33:50+03:00
2021-06-20T15:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 июня 2021
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