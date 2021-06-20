Акции протеста проходят в Бразилии из-за недостаточных, с точки зрения митингующих, действий властей по борьбе с COVID

Акции протеста проходят в Бразилии из-за недостаточных, с точки зрения митингующих, действий властей по борьбе с коронавирусом. Участники массовых манифестаций, которые происходят в разных регионах страны, требуют отставки президента. Этой ночью было объявлено, что число погибших от коронавируса в Бразилии достигло полумиллиона человек.