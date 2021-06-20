Следователи разбираются с видео, где женщина заставляет чужого ребёнка извиниться перед ее сыном на коленях

Следователи в Красноярске разбираются с видео, на котором женщина заставляет чужого ребёнка встать на колени и извиняться перед её сыном.

На записи женщина хватает ребенка за шею и так заставляет опуститься на корточки перед ее сыном. По ее словам, мальчик кидался в него камнями и оскорблял. Мальчик при этом издает звуки, похожие на плач. Вокруг стоят другие дети и подростки; прохожие пытаются защитить ребенка, однако в потасовку вмешивается сожитель женщины и начинается драка.

Видео опубликовал телеграм-канал «Борус», оно датировано сегодняшним днем. При этом в краевом управлении МВД рассказали, что мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию еще 13-го июня. Таким образом, когда произошел инцидент – пока неизвестно.

Мать извинявшегося мальчика пожаловалась, что ее 9-летнему сыну нанесли телесные повреждения. Их тяжесть установят с помощью судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители обещают установить всех причастных к конфликту.

По какой именно статье УК проводится проверка, пока информации нет.