Темпы распространения коронавируса в России продолжают ускоряться

За эту неделю выявлено почти на треть больше заболевших, чем за прошлую. В Подмосковье новый максимум по числу инфицированных.

Новая волна эпидемии уже охватила практически все регионы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Если неделю назад заметный рост заболеваемости фиксировали в отдельных частях страны, то сейчас число подтверждаемых случаев быстро растет практически повсеместно. Три дня подряд по всей стране выявляют более 17 тысяч инфицированных. Примерно половина всех случаев, зарегистрированных за эти сутки приходится на Москву, которая с самого начала опережала другие регионы по количеству заболевших и показала наибольший рост с приходом третьей волны – в городе за неделю выявили максимум заболевших и максимум смертей с начала эпидемии. При этом за последние сутки в столице выявили почти на тысячу случаев меньше, чем днем ранее. Ухудшается ситуация и в области, где суточный прирост оказался наибольшем за все время — более 1600 человек получили положительный тест на коронавирус. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где около тысячи заболевших – такого не было с конца февраля.

Прямо сейчас по всей стране болеют 317 тысяч человек, последний раз такие цифры были в начале марта, когда ситуация постепенно начала выравниваться после второй волны.