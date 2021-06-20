Первые соболезнования начали поступать в связи со смертью известного медиаменеджера Анатолия Лысенко

В частности, Кремль сообщает о словах сочувствия от имени президента, при этом никакие цитаты пока не приводятся.

Анатолий Лысенко в разные годы стоял во главе разных российских телеканалов. Во время перестройки он был среди создателей популярной программы «Взгляд». В последнее Лысенко тяжело болел. Ему было 84 года.