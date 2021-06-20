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14:36, 20 июня 2021

Первые соболезнования начали поступать в связи со смертью известного медиаменеджера Анатолия Лысенко

В частности, Кремль сообщает о словах сочувствия от имени президента, при этом никакие цитаты пока не приводятся.
Анатолий Лысенко в разные годы стоял во главе разных российских телеканалов. Во время перестройки он был среди создателей популярной программы «Взгляд». В последнее Лысенко тяжело болел. Ему было 84 года.


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