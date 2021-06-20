Медведев, по неофициальным данным, чуть ли не до последнего не знал, что не возглавит предвыборный список «ЕР»

Экс-президент Дмитрий Медведев, по неофициальным данным, чуть ли не до последнего не знал, что не возглавит предвыборный список «Единой России». Съезд партии проходил вчера.

О том, что он не попадёт в список единороссов, Дмитрий Медведев узнал за несколько дней до партийного съезда. По словам источников интернет-издания Медуза, Владимир Путин поставил зампреда Совета безопасности страны перед фактом и сообщил, что его в пятерке кандидатов не будет. Один из собеседников назвал это унижением для Медведева — до этого лидер партии дважды возглавлял список «Единой России» на думских выборах. Источник «Медузы» отметил, что пятёрку на съезде огласил Путин, не доверив это сделать Медведеву. Он планировал стать следующим председателем Госдумы, узнала Медуза. Напомню, это издание российские власти считают иностранным агентом. Два собеседника в руководстве Едра подтвердили сайту русской службы BBC: решение о первой пятёрке федерального списка принималось в режиме секретности в последние дни и даже часы перед съездом. Когда Медведев узнал, что он остался за бортом его настроение испортилось. Лидер единороссов, впрочем, вчера в день партийного съезда уверял газету «Коммерсант», что утверждение пятёрки было его совместной инициативой с президентом.

В итоге, среди тех, кто возглавил список «Единой России», оказались в том числе министры Шойгу и Лавров, а также врач Проценко.

* — издание признано российскими властями иноагентом