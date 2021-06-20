Приёмная кампания в российские вузы стартовала сегодня

У абитуриентов есть более месяца для того, чтобы подать документы на поступление, причём, как и в прошлые годы, это можно сделать одновременно в пяти высших учебных заведениях. В Министерстве науки подчёркивают, что даже в условиях эпидемии коронавируса приёмная кампания проходит в обычном режиме. Зачисление в вузы состоится в августе.