Приёмная кампания в российские вузы стартовала сегодня

У абитуриентов есть более месяца для того, чтобы подать документы на поступление, причём, как и в прошлые годы, это можно сделать одновременно в пяти высших учебных заведениях. В Министерстве науки подчёркивают, что даже в условиях эпидемии коронавируса приёмная кампания проходит в обычном режиме. Зачисление в вузы состоится в августе.
2021-06-20T14:05:04+03:00
2021-06-20T14:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 20 июня 2021
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