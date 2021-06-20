Посол России возвращается в Америку

Сегодня утром Анатолий Антонов отправился из Москвы за океан. На родине он находился с начала весны, когда отношения между двумя странами серьёзно обострились из-за того, что президент США назвал «убийцей» своего российского коллегу.

О возвращении дипломатов к своей работе стороны договорились во время недавних переговоров Джозефа Байдена и Владимира Путина:

Пленка 26

Перед вылетом из Москвы посол Антонов сказал, что настроен оптимистично и рассчитывает на конструктивную работу с американскими коллегами.