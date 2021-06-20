На предстоящую церемонию открытия Олимпийских Игр, по данным японской прессы, могут допустить только 20 тысяч человек. Это связано с коронавирусными ограничениями.
Ранее было решено, что иностранных болельщиков в Японию не пустят, а все местные должны будут носить маски и воздерживаться от скандирований на стадионах.
На предстоящую церемонию открытия Олимпийских Игр, по данным японской прессы, могут допустить только 20 тысяч человек
На предстоящую церемонию открытия Олимпийских Игр, по данным японской прессы, могут допустить только 20 тысяч человек. Это связано с коронавирусными ограничениями.