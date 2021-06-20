На предстоящую церемонию открытия Олимпийских Игр, по данным японской прессы, могут допустить только 20 тысяч человек. Это связано с коронавирусными ограничениями.

Ранее было решено, что иностранных болельщиков в Японию не пустят, а все местные должны будут носить маски и воздерживаться от скандирований на стадионах.