Разработчик «Спутника» уверяет, что эта вакцина может защищать и от «индийского» штамма вируса

Академик Александр Гинцбург сказал сегодня, что препарат способен подавлять все известные варианты ковида.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в городе действительно есть случаи заражения уже после вакцинирования, и он напрямую связал это с новым штаммом.

Позднее в департаменте здравоохранения уточнили, что в больницы после прививки попадают только считанные единицы. В основном, речь идёт о тех, кто получил только одну дозу вакцины.