Известный советский и российский телеменеджер Анатолий Лысенко скончался в Москве. Ему было 84 года. О его уходе сообщает агентство ТАСС. Причины смерти пока не называются. Лысенко пришёл на телевидение ещё в конце 60-х годов прошлого века. В годы перестройкой руководил популярной программой «Взгляд», в 90-ые стоял во главе холдинга ВГТРК, позднее участвовал в создании ТВЦ, стоял у руля канала ОТР. О месте и времени прощания с Анатолием Лысенко информации пока нет.