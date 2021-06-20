Досрочные парламентские выборы проходят сейчас в Армении

Опросы показывают, что партия премьер-министра Никола Пашиняна может получить на выборах около 25% голосов и занять второе место, немного уступив сторонникам бывшего президента Роберта Кочаряна.

Явка на сегодняшних выборах значительно выше, чем на предыдущих.