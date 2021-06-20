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13:33, 20 июня 2021

Досрочные парламентские выборы проходят сейчас в Армении

Опросы показывают, что партия премьер-министра Никола Пашиняна может получить на выборах около 25% голосов и занять второе место, немного уступив сторонникам бывшего президента Роберта Кочаряна.
Явка на сегодняшних выборах значительно выше, чем на предыдущих.


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