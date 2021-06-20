Некоторые жители Крыма получают воду в свои дома только по два часа в сутки

Такие ограничения ввели местные власти из-за недавнего наводнения, последствия которого до сих пор ещё не полностью ликвидированы. Десятки домов ещё находятся в воде. Сотни людей эвакуированы. Пострадали и некоторые отели, их сейчас осушают. Число пропавших без вести в результате стихии выросло до двух, пострадали в Крыму более 20 человек.