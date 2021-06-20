Уголовное дело возбуждено в Бурятии против детей за кражу хлеба и печенья из пекарни

Как сообщает местное управление МВД, когда стало известно о преступлении, на место ЧП «незамедлительно выехала оперативно-следственная группа». Злоумышленники были найдены и задержаны, похищенное найдено только частично, пишет интернет-издание «Газета номер 1»
2021-06-20T13:32:20+03:00
2021-06-20T13:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 20 июня 2021
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