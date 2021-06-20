Департамент здравоохранения Москвы располагает данными, что только единицы привитых от ковида попадают в больницы

Ранее мэр Сергей Собянин сказал, что в городе всё чаще наблюдаются случаи заражения тех, кто прошёл вакцинацию. В департаменте сообщили агентству РИА, что таких случаев совсем немного и, кроме того, в основном на больничных койках оказываются только после первой дозы вакцины, то есть не получившие полной защиты.

Российские врачи, особенно в условиях борьбы с коронавирусом, должны получать достойную зарплату – об этом в видеообращении по случаю Дня медицинского работника сказал президент Владимир Путин.

Сегодня, как ожидается, в Москве на территории Сеченовского университета будет открыт памятник врачам, которые борются с коронавирусом.