Из-за ухудшения эпидемической ситуации, в Петербурге сокращается допуск болельщиков в фан-зоны ЧЕ по футболу

Из-за ухудшения эпидемической ситуации, в Петербурге сокращается допуск болельщиков в фан-зоны чемпионата Европы по футболу.

В фан-зоне Чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади в Петербурге с сегодняшнего дня могут присутствовать не более 3 тысяч болельщиков, а не 5 тысяч, как раньше. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор города Александр Беглов. Ранее суд закрыл на 30 суток фан-зона в общественном пространстве «Никольские ряды» из-за нарушений санитарных норм. Оставшиеся три фан-зоны продолжают работать в Петербурге. Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом, администрация города запретила продавать там еду, а болельщиков обязали носить маски. Чемпионат Европы по футболу идет в 11 городах и продлится по 11 июля. В Петербурге решили провести шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

В Москве до недавнего времени была одна фан-зона, но позавчера она была закрыта из-за ухудшения ситуации с вирусом.