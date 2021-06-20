Более 17 с половиной тысяч человек, согласно официальным данным, заразились коронавирусом в России за минувшие сутки

Примерно на этом уровне показатель держится уже несколько дней. Кое-где отмечен максимум за всё время эпидемии.

Больше всего заражённых в Москве. Оперативный штаб сегодня назвал цифру в 8305 человек — это почти на тысячу меньше чем в предыдущие два дня, когда цифры достигали максимальных значений за всё время эпидемии. Ситуация в городе остаётся тревожной, признаёт столичный мэр. По словам Сергея Собянина, переболевшие люди повторно заражаются новым, более опасным, видом коронавируса. Фиксируют и заболевания среди уже привитых горожан, рассказал градоначальник.

В столице за эту неделю по подсчётам агентства ТАСС выявили максимум инфицированных с начала пандемии. Ухудшается ситуация в Подмосковье. За сутки по официальным данным там выявили более тысячи шестисот случаев заражения — максимум для региона за год с лишним, сколько длится ковид. В Петербурге за минувший день заразились больше тысячи человек — впервые с середины февраля. Более двух сотен случаев заражения в Нижегородской области и Бурятии. От коронавируса за сутки умерли 450 инфицированных. 81 в Москве – такой показатель фиксировали ранее в середине января. В Петербурге скончались 73 человека. Выздоровели за минувший день 8600 россиян и это минимум почти за неделю.

Министерство труда России считает допустимым отстранение от работы тех, кто не был привит от коронавируса. При этом зарплата таким сотрудникам не полагается. Как сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, такой порядок может действовать в регионах, где санитарные власти объявили режим обязательной вакцинации.

По мнению главы думского комитета по труда Ярослава Нилова, с которым мы сегодня связались, сложившаяся ситуация сложная и неоднозначная.

Тем временем, ещё один российский регион, вслед за Москвой, Подмосковьем и некоторыми другими, объявил сегодня об обязательной вакцинации. Это Ненецкий автономный округ. На его территории, согласно решению властей, должны быть привиты не менее 60% госслужащих, сотрудников торговли, сервиса и других отраслей.