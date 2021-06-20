Досрочные парламентские выборы в целом спокойно проходят сейчас в Армении

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (которое на час опережает московское) и проработают до 8 вечера. В списках избирателей – чуть больше 2,5 млн человек, причем каждого идентифицируют еще и по отпечатку пальца. Участвуют в выборах 25 партий и блоков. Переизбирать депутатов армянам понадобилось после политического кризиса на фоне поражения в карабахской войне осенью прошлого года.

Армения впервые проводит выборы в условиях пандемии. На участки пускают только в масках, сотрудники избирательных комиссий следят за соблюдением социальной дистанции, и каждые полтора часа устраивают проветривания.

Полиция к этому часу сообщает о чуть более чем 20 зарегистрированных нарушениях, но по большей части процедурных. Чуть ли не единственный серьезный инцидент, о котором пока известно – обстрел неизвестными автомобиля руководителя одного из предвыборных блоков.

Явка к 10 утра по Москве, по данным ЦИКа, перевалила за 12 процентов – в полтора раза больше, чем за первые три часа на прошлых выборах.

Претендентов на победу в Армении не очень много, это две основные политические силы, — рассказал «Эху» Эксперт Института стран СНГ Александр Маркаров.

Тем временем, один из крупных российских бизнесменов объявил о желании заниматься в Армении публичной общественной деятельностью. Это миллиардер Рубен Варданян. Он сообщил о получении гражданства своей исторической родины.

Некоторые аналитики не исключают, что Рубен Варданян может стать проводником российской политики в Армении.