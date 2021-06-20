В Москве установят памятник врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом

Монумент будет посвящен и медикам, погибшим при выполнении служебного долга.

Памятник разместят на территории Сеченовского университета. Он создан в знак благодарности врачам, которые работают с самого начала пандемии коронавируса в больницах и экстренно развернутых госпиталях, спасая жизни тяжелых пациентов. Памятник представляет собой монументальную стелу, которую венчает крест. Лицевая часть сформирована буквами с надписью, посвященной врачам и гласит: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле, под крестом размещен барельеф, выполненный из бронзы. Там рассказывается о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. В скульптурной композиции за спинами врачей — планета Земля с меридианами и картой России.

Установка памятника приурочена ко Дню медицинского работника.