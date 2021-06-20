Z Архив новостей новости
5 3 6 1326
12:30, 20 июня 2021

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве на этой неделе стал максимальным за всё время эпидемии

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве на этой неделе стал, по подсчётам агентства ТАСС, максимальным за всё время эпидемии. Сегодня объявлена новая официальная статистика по ковиду. В столице за сутки заболели примерно 8 тысяч 300 человек (это меньше, чем накануне). Всего по стране, сообщает оперативный штаб, за минувший день были выявлены 17 тысяч 600 заболевших. Максимальная смертность – в столице и в Санкт-Петербурге (81 и 73 человека соответственно).


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 122 6 16205 18.06
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Биби уходит C властного олимпа несет потери и Путин, с которым у него сложилась своя специфика доверительных отношений, позволявшая каждому из них сохранять, а то и увеличивать свое влияние на Ближнем Востоке…

5 199 6 65611 13.06
Блоги

Алексей Кащеев врач

Почему россияне не прививаются Теперь, когда государство ведет себя вполне разумно и профессионально, у людей нет совершенно никаких разумных оснований ему доверять…

5 33 6 5855 11:42
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 43 6 8875 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 356 6 87149 18.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 277 6 68076 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 51 6 13150 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9419 16.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33300 14.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 19859 15.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92796 15.06
Новости

Полицейский покончил с собой в центре Москвы Это произошло утром во время дежурства у посольства Туркмении в районе Арбата…

5 31 6 8538
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ступени эволюции Как выглядел захват власти в начальные путинские времена? Басаев в Дагестане, взрывы домов, Родина в опасности, борец Карелин как воплощение силы, Шойгу как символ честного человека — и застенчивый офицер спецслужб, как бы самой судьбой призванный спасти страну…

5 232 6 65256 19.06
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 48 6 13559 14.06
Блоги

Яков Якубович Глава МО Тверской в г.Москве

В поддержку Кетеван Хараидзе У общественности нет сомнений, что дело против Кетеван Хараидзе носит политический и заказной оттенок…

5 18 6 5232 19.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10614 16.06

Популярное за неделю

Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил украинским самолетам летать в республику Это стало ответом на действия Украины, закрывшей свое воздушное пространство после принудительной посадки лайнера компании Ryanair в Минске…

5 4 6 21478
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 28 6 86255 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 56 6 17017 16.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 238 6 171435 19.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 91719 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9156375
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4942591

Сегодня в эфире