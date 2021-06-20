Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве на этой неделе стал максимальным за всё время эпидемии

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве на этой неделе стал, по подсчётам агентства ТАСС, максимальным за всё время эпидемии. Сегодня объявлена новая официальная статистика по ковиду. В столице за сутки заболели примерно 8 тысяч 300 человек (это меньше, чем накануне). Всего по стране, сообщает оперативный штаб, за минувший день были выявлены 17 тысяч 600 заболевших. Максимальная смертность – в столице и в Санкт-Петербурге (81 и 73 человека соответственно).
2021-06-20T12:30:54+03:00
2021-06-20T12:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 20 июня 2021
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