Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве на этой неделе стал максимальным за всё время эпидемии

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве на этой неделе стал, по подсчётам агентства ТАСС, максимальным за всё время эпидемии. Сегодня объявлена новая официальная статистика по ковиду. В столице за сутки заболели примерно 8 тысяч 300 человек (это меньше, чем накануне). Всего по стране, сообщает оперативный штаб, за минувший день были выявлены 17 тысяч 600 заболевших. Максимальная смертность – в столице и в Санкт-Петербурге (81 и 73 человека соответственно).