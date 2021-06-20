За месяц до старта Олимпийских Игр, в Японии почти во всех префектурах отменён режим ЧС

Вместе с тем, премьер Ёсихидэ Суга не исключил, что если ситуация с эпидемией будет ухудшаться, антикоронавирусные меры могут быть вновь ужесточены.

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Тем временем, в прибывшей в Токио олимпийской делегации Уганды обнаружен случай заболевания коронавирусом. Вирус был выявлен в аэропорту во время проверки прибывших спортсменов. Инфицированный олимпиец изолирован. Телекомпания NHK отмечает, что это первый подобный случай.