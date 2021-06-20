В Бразилии число погибших от коронавируса превысило полмиллиона человек

Во многих городах начались массовые протесты, люди обвиняют власти в сложившейся ситуации.

Протесты охватили более 40-ка городов Бразилии, они проходят по всей стране. В акциях участвуют тысячи людей. Они обвиняют президента и правительство в геноциде населения, сообщает агентство Рейтер. Протестующие требуют отставки Жаира Болсонару — лидер страны, переболевший коронавирусом, известен как жёсткий критик всего, что касается эпидемии. Он, в том числе, скептически относится к ношению масок. Болсонару до последнего тянул с закупкой вакцин от ковида. Митингующие поют, скандируют лозунги против властей, бьют в барабаны и выражают недовольство.

Минздрав Бразилии сегодня признал: в стране от коронавируса с начала пандемии умерли больше пятисот тысяч человек. Таким образом Бразилия по числу летальных исходов в мире уступает только США. Из-за быстрого роста смертей от ковида, а также заражённых — сейчас их в Бразилии почти 18 миллионов человек — президенту пришлось просить компанию Pfizer ускорить поставку вакцины.

Бразильский регулятор также одобрил поставку российского препарата «Спутник». Его должны доставить в страну в следующем месяце.