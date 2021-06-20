Свыше 17,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки по данным оперштаба

Сегодня заболеваемость чуть снизилась по сравнению с субботой, когда отмечался максимум заразившихся с февраля. Небольшое снижение наблюдается и в столице – 8300 случаев против 9 с лишним тысяч днем ранее.

В остальном же данные неутешительные – с 8-го июня почти каждый день обновляются те или иные многомесячные максимумы. 81 скончавшийся от коронавируса в Москве – наибольшее число с середины января (в целом по стране 450). Свыше тысячи заболевших в Санкт-Петербурге – впервые с конца февраля. В Подмосковье +1638 заболевших за сутки – это и вовсе максимум за все время пандемии.

Три этих региона – Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург – по-прежнему остаются наиболее пораженными. Наименьшие темпы распространения – в Северной Осетии.

Выздоровели за сутки вновь значительно меньше, чем заболели – менее 9000 человек. Коэффициент распространения (сколько человек успевает заразить один заболевший) по России вырос до 1,19.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что на фоне распространения индийского штамма коронавируса все чаще встречаются случаи повторных заболеваний.