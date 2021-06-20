Досрочные парламентские выборы проходят сейчас в Армении

В целом, как сообщают наблюдатели от СНГ, каких-либо системных нарушений не зафиксировано. Впрочем, на одном участке утром звучала стрельба. Президент страны Серж Саргсян накануне призвал участников выборов вести себя корректно.

Опросы показывают, что партия премьер-министра Никола Пашиняна может получить на выборах около 25% голосов и занять второе место, немного уступив сторонникам бывшего президента Роберта Кочаряна.

Всего в выборах в Армении участвуют 21 партия и четыре блока. Досрочное голосование было назначено на фоне политического противостояния, обострившегося после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе.