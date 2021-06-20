Число инфицированных коронавирусом, по официальным данным, в России немного снизилось по сравнению с предыдущим днём

Оперативный штаб сообщил про примерно 17 тысяч 600 заболевших по стране в целом. В Москве тоже небольшое снижение – 8 тысяч 300. За сутки от ковида скончались 450 жителей России, максимальная смертность – в столице и в Санкт-Петербурге (81 и 73 человека соответственно).