Число инфицированных коронавирусом, по официальным данным, в России немного снизилось по сравнению с предыдущим днём

Оперативный штаб сообщил про примерно 17 тысяч 600 заболевших по стране в целом. В Москве тоже небольшое снижение – 8 тысяч 300. За сутки от ковида скончались 450 жителей России, максимальная смертность – в столице и в Санкт-Петербурге (81 и 73 человека соответственно).
2021-06-20T11:30:17+03:00
2021-06-20T11:30:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 20 июня 2021
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