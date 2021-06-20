На чемпионате Европы по футболу завершился второй тур группового этапа

Вчера вечером были сыграны последние матчи в группах «F» и «E». Немцы победили португальцев 4:2, испанцы и поляки сыграли вничью 1:1, с таким же счётом закончилась встреча венгров и французов. Все эти команды сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.

Сегодня начинается третий тур. Этим вечером пройдут два матча в группе «А»: сборная Италии, которая уже обеспечила себе выход в следующий круг, сыграет с Уэльсом, а швейцарцы встретятся с турками, которые замыкают турнирную таблицу. Начало обоих поединков – в 19 часов.