В Варшаве после двухлетнего перерыва из-за коронавируса вновь прошел гей-парад

Шествие в защиту прав ЛГБТ-сообщества, на которое вышли несколько тысяч человек, возглавил лично мэр столицы — представитель оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский, назвавший парад – цитата — «местом, где улыбаются все, и нет агрессии».

Участники акции собрались в центре города возле похожего на одну из московских сталинских высоток Дворца культуры и науки. Многие несли с собой плакаты и радужные флаги. Несколько диджеев сопровождали все это современной музыкой.

По словам организаторов, демонстрация выражает протест против ухудшающегося положения ЛГБТ-сообщества за то время, что у власти находятся национал-консерваторы из партии «Закон и справедливость». Гомофобия – это большая проблема для Польши, рассказал журналистам один из участников парада, Сильвестр Чимоховский:

«Многие убивают себя, не в силах выдержать это. Ситуация с правами ЛГБТ трагическая, и вот почему я сегодня здесь – чтобы поддержать их»

Представители правящей партии в ответ настаивают, что выступают не против геев как таковых, а лишь против «ЛГБТ-идеологии».

Первый «Парад равенства» прошел в польской столице в 2001-м году.

А между тем, в американском штате Флорида автомобиль въехал в толпу участников местного гей-парада. Один человек погиб, несколько пострадали. Среди участников парада был конгрессмен, и всё произошло совсем рядом с ним. Власти считают, что водитель сознательно совершил наезд. Его задержали и допрашивают.