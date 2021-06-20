Российский посол возвращается в Соединённые Штаты

Самолет Анатолия Антонова, судя по данным интернет-сервиса «Флайтрадар» пролетел, в том числе, над территорией Белоруссии. Посол находился на родине с начала весны, когда отношения между двумя странами серьёзно обострились из-за того, что президент США назвал «убийцей» своего российского коллегу. О возвращении дипломатов к своей работе стороны договорились во время недавнего саммита. Когда в Москву направится американский посол Джон Салливан, пока неизвестно.
2021-06-20T11:06:16+03:00
2021-06-20T11:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 20 июня 2021
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