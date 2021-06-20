Московские власти признают, что в городе есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611, до 5 316 826. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 629, до 4 869 972.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 305, до 1 286 570. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,65% Днем ранее было выявлено 9 120 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 81 смерть из-за коронавируса (против 76 днем ранее), это максимальное значение с 19 января. Их общее число составило 21 433, следует из сообщения штаба.