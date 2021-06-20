В Крыму продолжают ликвидировать последствия рекордных ливней и наводнения, растет число пострадавших

Города, на которые пришелся основной удар – Ялта и Керчь.

Число пропавших без вести людей в Ялте за последние сутки выросло до двух, пострадавших – до 24-х. В частном секторе в районе Ялты, Керчи и Кореиза затоплены сотни домов. В ряде районов ввели режим ЧС. В отдельных районах Ялты воду – в том числе в отели – подают по расписанию 2 часа в сутки.

К ликвидации последствий привлекли больше 2000 человек и почти 500 единиц техники, в том числе – моряков Черноморского флота. Свыше полутора тысяч человек эвакуировали. Электроснабжение в Ялте удалось восстановить, но тысячи остаются без воды – в результате наводнения резервуары для водопроводной воды оказались загрязнены. До полной расчистки пляжей временно запрещено купание в море.

В то же время в министерстве туризма Крыма подчеркивают, что оттока туристов на этом фоне пока не наблюдается.

16-18 июня на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков, на южном берегу – трехмесячная (около 135 мм в Ялте, последний раз сопоставимой силы ливни отмечались в 1922-м году).