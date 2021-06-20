Подполковник ФСБ арестован в Подмосковье

Максима Катина из отдела по Клинскому району подозревают в коррупции. По данным агентства ТАСС, офицер получил взятку в 1,7 миллиона рублей. Источники в силовых структурах сообщают, что подполковник ФСБ требовал деньги за покровительство при незаконной добыче щебня. Срок ареста, по решению суда, — 2 месяца.