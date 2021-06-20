Кремль готовит новый сеанс прямого видеообщения президента с гражданами

Пресс-служба главы государства сегодня сообщила, что т.н. «прямая линия» состоится 30 июня. Как ожидается, ответы Владимира Путина на вопросы и жалобы россиян будут, как и в прежние годы, транслировать центральные государственные теле— и радиоканалы.
2021-06-20T10:35:37+03:00
2021-06-20T10:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 20 июня 2021
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