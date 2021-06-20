Кремль готовит новый сеанс прямого видеообщения президента с гражданами

Пресс-служба главы государства сегодня сообщила, что т.н. «прямая линия» состоится 30 июня. Как ожидается, ответы Владимира Путина на вопросы и жалобы россиян будут, как и в прежние годы, транслировать центральные государственные теле— и радиоканалы.