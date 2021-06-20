Власти Москвы признают, что некоторые горожане заболевают коронавирусом даже после прививки

Мэр Сергей Собянин в сегодняшнем телеинтервью связал это с особенностями нового, «индийского» штамма, который считается более сильным и опасным, чем другие варианты инфекции. Также мэр отметил, что немало москвичей заболевают повторно. Показатели заболеваемости последних дней в столице оказались максимальными за всё время эпидемии.

Российские врачи, особенно в условиях борьбы с коронавирусом, должны получать достойную зарплату – об этом в видеообращении по случаю Дня медицинского работника сказал президент Владимир Путин.

Сегодня, как ожидается, в Москве на территории Сеченовского университета будет открыт памятник врачам, которые борются с коронавирусом.