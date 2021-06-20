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10:05, 20 июня 2021

На Чемпионате Европы по футболу стартует заключительный тур группового этапа

Участники группы A сегодня определят еще одну команду, которая выйдет в 18 финала турнира.
Среди участников квартета одна команда уже решила задачу попадания в плей-офф – это сборная Италии. Она одержала две победы с одинаковым счетом 3:0 над командами Турции и Швейцарии – что, кстати, дало повод некоторым экспертам считать итальянцев одними из фаворитов футбольного ЕВРО-2020. Пока, правда, не ясно, какое итоговое место они займут – ведь им сегодня будет противостоять сборная Уэльса, занимающая в группе второе место с 4 очками. Команде с Британских островов достаточно ничьей, чтобы выйти в 18 финала, но победа может обеспечить ей лидерство в группе.
В другой игре встречаются аутсайдеры квартета Швейцария и Турция. Их положение гораздо тяжелее: турки, которые не набрали ни одного очка, уже потеряли шансы занять вторую строчку, гарантирующую попадание в плей-офф. А швейцарцам, идущим с одним очком в активе, нужно либо одержать крупную победу, либо надеяться на разгромное поражение Уэльса. Правда, согласно регламенту Чемпионата Европы, из 6 групп в плей-офф могут выйти 4 лучшие команды из тех, что займут третье место. Но здесь в дело вступят дополнительные показатели, и разница мячей как у Швейцарии, так и у Турции неутешительная. Ничья же в матче этих команд с огромной долей вероятности вынудит покинуть ЕВРО обе сборные.

Встречи Италия – Уэльс и Швейцария – Турция пройдут одновременно и начнутся в 19:00.

Накануне вечером были сыграны последние матчи второго тура в группах «F» и «E». Немцы победили португальцев 4:2, испанцы и поляки сыграли вничью 1:1, с таким же счётом закончилась встреча венгров и французов.


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