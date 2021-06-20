Бизнесмен Рубен Варданян получил гражданство Армении и намерен заниматься общественной деятельностью

Об этом он рассказал в своем видеообращении:

Я стою перед вами с паспортом гражданина Армении в руке. Для меня это было очень важное решение, которое я принял после Арцахской войны, осознавая, что нынешняя ситуация не позволяет оставаться равнодушным, не пытаться больше изменить будущее нашего армянского мира. Я понимаю, что должен взять на себя ответственность сделать больше, чем я сделал за последние двадцать лет. Я понимаю, что становясь общественным лидером, я беру на себя огромную ношу и ответственность.

Варданян призвал присоединиться к инициативе The Future Armenian, целью которого является создание плана задач и вопросов, а также их решение.