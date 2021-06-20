Непривитых сотрудников разрешат отстранять от работы без сохранения зарплаты

Об этом сообщили в Министерстве труда.

Новые правила действуют в регионах, где введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников определенных отраслей. Именно их в случае невыполнения требования без объективных причин компании и учреждения смогут не допускать до работы. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков пояснили, что право на отстранение будет действовать в этих регионах на тот период, на который вводится обязательная вакцинация. При этом уволить за отказ делать прививку нельзя – такого основания нет в трудовом кодексе, отмечали в ведомстве накануне.

С самого начала прививочной кампании в России власти говорили, что вакцинация населения может быть только добровольной, однако на фоне третьей воны коронавируса им пришлось изменить позицию. Ряд регионов, среди которых Москва и Подмосковье, Кузбасс, Ленинградская и Тверская области, обязали прививаться определенные категории граждан – в столице, например, это работники сферы услуг и чиновники. Предприятиям, не вакцинировавшим 60% своих сотрудников, грозят крупные штрафы и даже приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Низкие темпы прививочной кампании в России объясняют недоверием к вакцине. Еще три недели назад президент Владимир Путин подчеркивал, что вводить обязательную вакцинацию нельзя