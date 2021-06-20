В Москве действительно есть случаи повторного заболевания ковидом

Более того, как признал мэр столицы, некоторые горожане заболевают и после вакцинации. Сергей Собянин связал это с распространением т.н. «индийского» штамма коронавируса. По его словам, для того, чтобы бороться с новым вариантом инфекции, уровень иммунитета в организме должен быть вдвое выше, чем при изначальном «уханьском» штамме вируса.
2021-06-20T09:32:19+03:00
2021-06-20T09:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 20 июня 2021
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