Посол РФ Антонов сел в самолет, который в ближайшее время вылетит в США

2021-06-20T09:07:46+03:00 2021-06-20T09:07:46+03:00 https://echo.msk.ru/news/2857792-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Посол РФ Анатолий Антонов сел в самолет в московском аэропорту Шереметьево и в ближайшее время вылетит в США, передает корреспондент РИА Новости.



Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран.



На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила о том, что Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне. Салливан заявлял, что вернЈтся в Россию в скором времени.