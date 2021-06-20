Посол РФ Антонов сел в самолет, который в ближайшее время вылетит в США
Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран.
На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила о том, что Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне. Салливан заявлял, что вернЈтся в Россию в скором времени.