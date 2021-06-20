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09:06, 20 июня 2021

В Москве фиксируют все больше случаев повторного заражения коронавирусом, сообщают власти

Переболевшие все чаще повторно заражаются коронавирусом. Случаи инфицирования встречаются и у тех, кто уже привился, об этом столичный мэр Сергей Собянин рассказал в интервью одному из федеральных каналов. Это происходит из-за распространения более заразного, устойчивого и опасного индийского штамма. Исходного варианта вируса, с которого и началась эпидемия, среди заболевших уже нет. Градоначальник подчеркнул, что в любом случае вакцина сейчас остается самой надежной защитой, она снижает риски тяжелого течения болезни. Собянин призвал москвичей прививаться, продолжая при этом соблюдать эпидемиологические правила. Массовая вакцинация, по его словам, позволит выстроить щит и сдержать распространение вируса. В столичном оперативном штабе ранее также говорили о резком росте количества случаев повторного заражения. Там сообщили, что в Москве в ближайшее время будет доступна ревакцинация для тех, кто уже делал прививку. Там также рекомендовали привиться переболевшим более полугода назад.

Резкий рост заболеваемости фиксируют с прошлой недели. Столичные власти сообщали об увеличении числа госпитализаций, а медики – о том,ч то в больницы все чаще попадают молодые люди


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