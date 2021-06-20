Владимир Путин объявил, что в России появится новая модель оплаты труда медиков

В поздравлении работников здравоохранения с профессиональным праздником президент сказал, что их труд должен достойно оплачиваться.
Путин также призвал ускорить темпы вакцинации и сказал, что в России продолжается разработка новых вакцин.
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В поздравлении работников здравоохранения с профессиональным праздником президент сказал, что их труд должен достойно оплачиваться.
Путин также призвал ускорить темпы вакцинации и сказал, что в России продолжается разработка новых вакцин.