В США автомобиль врезался в участников гей-парада

Один человек погиб, двое ранены. Водитель задержан. Инцидент произошел в городе Форт Лодердейл в штате Флорида. Его мэр назвал произошедшее террористической атакой, сообщает издание «Майами геральд». В то же время, в полиции, как передает телеканал CNN, не исключают, что это был несчастный случай.
2021-06-20T08:34:38+03:00
2021-06-20T08:34:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857770-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 20 июня 2021
Загрузка комментариев...