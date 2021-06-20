В США автомобиль врезался в участников гей-парада

Один человек погиб, двое ранены. Водитель задержан. Инцидент произошел в городе Форт Лодердейл в штате Флорида. Его мэр назвал произошедшее террористической атакой, сообщает издание «Майами геральд». В то же время, в полиции, как передает телеканал CNN, не исключают, что это был несчастный случай.